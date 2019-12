Dans un entretien accordé à Tennis Magazin, Philipp Kohlschreiber a comparé le joueur qu’il est aujourd’hui à celui qu’il était à 20 ans : « Je pense que je suis un meilleur joueur de tennis aujourd’hui. Le corps est moins fringuant que quand on a vingt ans, mais on devient plus intelligent. Tu apprends des choses nouvelles tous les jours, c’est d’ailleurs mon slogan : « apprendre quelque chose de nouveau tous les jours ». Si vous arrêtez, ou que vous pensez que vous êtes déjà assez bon, il n’y a pas d’amélioration. Je veux m’améliorer chaque année. Par exemple, je suis devenu plus efficace sur mon service, il est plus varié. »