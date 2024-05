Invité à s’ex­primer sur le véri­table choc à venir entre son frère, Alexander Zverev, et Rafael Nadal au premier tour de Roland‐Garros (match prévu ce lundi), Mischa Zverev, ancien 25e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport Allemagne, s’est montré assez confiant.

Selon lui, la forme actuelle de l’Espagnol devrait permettre à son frangin de l’emporter.

« J’ai toujours dit que Sascha aurait pu et dû gagner à l’époque (en 2022). Et il gagnera cette fois, car Rafa est devenu un peu plus lent et sa forme physique n’est plus la même. Ses coups sont peut‐être toujours les mêmes, mais la grande ques­tion est de savoir s’il peut tenir cinq sets. Je pense qu’à la fin, le vain­queur sera Sascha et j’es­père que ce sera en trois sets. Néanmoins, ce sera un match très diffi­cile – peut‐être pas en termes de jeu, mais émotion­nel­le­ment, car cela pour­rait aussi être le tout dernier match de Rafael Nadal à Roland‐Garros. »