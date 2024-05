De passage ce vendredi en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias avant le début de l’édi­tion 2024 de Roland‐Garros, Daniil Medvedev n’a pas pu échapper aux ques­tions concer­nant le choc du premier tour entre Rafael Nadal et Alexander Zverev.

Question : « Bonjour Daniil. Qu’est‐ce que tu aurais pensé si tu étais tombé sur Rafa au premier tour ? Quelle aurait été ta réaction ? »

Daniil Medvedev : « Eh bien, jouer contre Rafa à Roland‐Garros, c’est un grand événe­ment, mais c’est un tirage diffi­cile. Quand on l’a au troi­sième tour ou en huitièmes de finale, main­te­nant qu’il n’est plus classé, c’est dur, mais l’avoir au premier tour, c’est dur quand même, surtout qu’il a gagné 14 fois ici. Je me suis entraîné contre lui hier et il a bien joué, mieux que ce que j’ai vu à la télé­vi­sion pour ses tour­nois précé­dents. Moi, je n’ai pas trouvé que j’étais mauvais et il m’a battu. Je pense que ce sera un grand match. Je ne dis pas que je ne suis pas content de ne pas jouer contre lui au premier tour. »