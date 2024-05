Finaliste sur les Masters 1000 de Monte‐Carlo et de Rome l’an passé, Holger Rune réalise pour le moment une saison sur terre battue très loin des attentes (seule­ment un quart de fina­liste sur le Rocher).

Dans le dernier épisode de son podcast, Racquet’s Rennae Stubbs Tennis, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double fait un constat impla­cable sur le niveau du Danois. Si le talent de l’ac­tuel 13e joueur mondial est incon­tes­table, l’Australienne estime qu’il est beau­coup trop brouillon.

« Son talent est excep­tionnel, mais son coup droit est un peu en berne et il a besoin d’ap­prendre à mieux jouer au tennis. J’ai l’im­pres­sion qu’il s’est un peu perdu sur le court. Il n’a pas vrai­ment de bons plans de jeu. Quels sont vos points forts ? Sur quoi jouez vous ? Il est jeune et athlé­tique, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il ne sait pas vrai­ment ce qu’il doit faire. Quel est le truc sur lequel tu peux compter à chaque point, encore et encore ? »