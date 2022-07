Au cours de sa riche inter­view accordée à la compa­gnie aérienne Iberia, Rafael Nadal a balayé de nombreux sujets. Après avoir rendu un bel hommage à son oncle Toni ou donné des conseils aux jeunes, le Majorquin s’est voulu rassu­rant sur l’avenir du tennis sans Roger Federer, Novak Djokovic et lui‐même.

« Dans le tennis, il y a toujours eu un renou­vel­le­ment des géné­ra­tions. Nous avons eu de grandes stars qui ont été rempla­cées par d’autres, c’est normal. Peut‐être que dans notre cas, ce qui s’est passé est un peu diffé­rent car nous sommes là depuis de nombreuses années, mais je suis convaincu que ceux qui arri­ve­ront reste­ront et pren­dront la relève (…) Le niveau du circuit est très élevé et c’est pour­quoi à l’Académie nous n’avons pas seule­ment des entraî­neurs de tennis, nous avons aussi une équipe expé­ri­mentée de prépa­ra­teurs physiques et un très bon espace santé, avec des nutri­tion­nistes et des psycho­logues du sport qui aident les joueurs dans leur journée. »