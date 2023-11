Membre de la Rafa Nadal Academy depuis 2018, le Jordanien Abedallah Shelbayh, âgé de 20 ans et classé cette semaine au 185e rang mondial, parti­cipe cette semaine aux Next Gen ATP Finals à Jeddah, en Arabie Saoudite, grâce à une invitation.

Sur le site du tournoi, Rafael Nadal, inter­rogé sur ce jeune talent qu’il connaît bien pour s’être notam­ment entraîné à plusieurs reprises avec lui, s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux.

« Pour décrire Abdullah, il faut analyser son talent. Je pense que c’est un joueur avec un talent inné très spécial, capable de faire des choses que la plupart ne peuvent pas faire. Avec son style de jeu, les adver­saires se sentent très mal à l’aise. Je le sais parce que je me suis entraîné avec lui plusieurs fois. Et il a ajouté quelque chose de très impor­tant : au cours de la dernière année et demie, il a fait un pas en avant dans sa façon de vivre le tennis. En réalité, il a réalisé que ce qu’il voulait, c’est devenir un joueur de tennis profes­sionnel et il travaille très dur pour y parvenir. Je ne peux que le féli­citer pour son dévoue­ment et son travail acharné et l’en­cou­rager à pour­suivre dans cette voie. Il réalise une saison très posi­tive, engrange de bons résul­tats et grimpe au clas­se­ment. Maintenant, un moment incroyable s’annonce pour lui : parti­ciper aux finales Next Gen ATP. Je voudrais lui souhaiter toute la chance du monde. Je suis sûr que ce sera un tournoi très spécial pour lui. »