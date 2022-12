Auteur d’une très balle saison 2022 après avoir terminé l’année dans le top 50 mondial et remporté son premier titre dans sa ville natale (sur le tournoi de San Diego en septembre) et plus récem­ment le Masters de la Next Gen, Brandon Nakashima, dans un entre­tien réalisé chez nos confrères d’Ubitennis, a estimé qu’il avait encore beau­coup de travail à accom­plir, notam­ment concer­nant sa condi­tion physique.

« C’est une grande réus­site pour moi de terminer 2022 dans le top cinquante. Le tennis améri­cain se joue actuel­le­ment à un très haut niveau. Vous avez un tas de gars dans le top 50 et le top 100 qui ont toujours des résul­tats constants. Le tennis améri­cain est en très bonne posi­tion. Donc pour moi, être dans le top 50, c’est bien, mais je veux conti­nuer à m’amé­liorer. Mes objec­tifs pour l’année prochaine sont de percer dans le top 25 ou 30 et d’aller aussi loin dans tous les tour­nois du Grand Chelem. Je suis encore assez jeune à 21 ans, donc je déve­loppe ma condi­tion physique et je deviens plus fort et plus rapide. L’une des clés de l’année prochaine sera de durer plus long­temps dans ces matchs au meilleur des cinq sets. J’ai senti que Sinner à l’US Open était défi­ni­ti­ve­ment plus endu­rant que moi durant ces longs échanges et ces matchs vrai­ment physiques. Donc, je travaille dur pour devenir plus en forme et plus en forme. Je sais quelle diffé­rence cela peut faire pour moi. »