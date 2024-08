Qui sera le prochain roi du tennis ? C’est une ques­tion de plus en plus posée main­te­nant que les membres du ‘Big Three’ ne sont plus ultra domi­na­teurs sur le circuit.

Roger Federer est retraité, Rafael Nadal ne joue presque plus et seul Novak Djokovic est encore au niveau, lui qui vient de remporter les Jeux Olympiques.

Justement, l’an­cien coach de Novak Djokovic Nikola Pilic a donné son avis sur la ques­tion, en esti­mant que de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, c’était bien l’Espagnol le plus fort.

« Alcaraz est un talent très mature, le plus mature de sa géné­ra­tion. J’ai aussi beau­coup de sympa­thie pour Jannik Sinner, mais pour moi Carlos est tout simple­ment le meilleur des deux et le plus grand talent. Il est très actif et joue un tennis incroyable. »