Alors que les avis sont globa­le­ment pessi­mistes concer­nant les chances de Novak Djokovic de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem à Roland‐Garros à partir du 25 mai prochain, l’an­cien 17e joueur mondial en double, Colin Fleming, s’est de son côté montré assez confiant.

« Je ne pense pas qu’il était dans le bon état d’es­prit pour concourir à Madrid. C’était un peu plat et même la façon dont il a encaissé la défaite était un peu du genre : ‘Non, peu importe, ouais, on passe à autre chose. Je me suis retiré de Rome, il faut que je me remette dans l’am­biance pour Roland‐Garros’. Il n’a pas besoin de jouer beau­coup au tennis pour battre Alcaraz et Sinner à Paris. Il maîtrise parfai­te­ment ce tournoi de deux semaines, progres­sant, enchaî­nant les premiers matchs, trou­vant ses marques, retrou­vant sa forme, et il conti­nuera à se défendre. Ce n’est pas idéal pour lui, mais je ne l’ex­clu­rais pas encore pour obtenir son 25e Grand Chelem et par la même occa­sion son 100e titre. »