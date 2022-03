Hier, nous vous avons proposé un premier extrait lié à la prise de parole sur Facebook de Patrick Mouratoglou concer­nant Novak Djokovic. Il s’agis­sait d’un diag­nostic éclairé sur l’au­then­ti­cité du joueur serbe.

Dans cette allo­cu­tion, le coach de Serena aborde aussi le sujet du vaccin en posant des argu­ments assez implacables.

« Je pense qu’il aurait été extrê­me­ment facile pour quel­qu’un comme Novak Djokovic de faire signer à un médecin les papiers disant qu’il est vacciné même s’il ne l’est pas, et les gens ne l’auraient jamais su. Cela lui permet­trait de jouer tous les tour­nois, de faire ce qu’il veut et d’être en mesure de devenir le GOAT. Mais non, il ne l’a pas fait. Il a refusé de tricher, alors que c’était facile et qu’il n’avait aucune chance de se faire prendre. Le médecin signait le docu­ment en Serbie, c’était facile pour lui. Mais il a dit : ‘Non, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas tricher. Je vais être fidèle à moi‐même. Je crois que c’est mauvais pour moi d’être vacciné. Que cela vous plaise ou non, que vous le croyiez ou non, je vais le dire au monde et en assumer la respon­sa­bi­lité. Si je ne peux pas être le GOAT, je le regret­te­rais à coup sûr, je pense­rais que c’est injuste, mais je l’ac­cep­te­rais’ Je pense que c’est un message extrê­me­ment fort de quel­qu’un qui est fidèle à ses valeurs, ses croyances et est authentique »