La déci­sion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de ne pas parti­ciper à la phase de groupes de la Coupe Davis après une tournée améri­caine épui­sante a été énor­mé­ment commentée et criti­quée dans leur pays respectif.

La Gazzetta dello Sport a même consacré la Une de son hebdo­ma­daire à Sinner avec le titre sans équi­voque : « Caso Nazionale » (« cas (ou affaire) national(e) » en fran­çais). Dans ce maga­zine, les légendes Nicola Pietrangeli et Adriano Panatta donnent notam­ment leur avis.

Dans des propos accordés au Corriere dello Sport, Ricardo Piatti prend donc la défense de son ancien joueur en poin­tant du doigt le calen­drier actuel très exigeant imposé aux joueurs.

« Je ne comprends pas la contro­verse. Sinner et Alcaraz ont laissé tomber la Coupe Davis car ils pensent à leur survieLes paroles d’an­ciens joueurs me font rire. Ils ne peuvent pas se mettre à la place de ceux qui jouent au rythme du tennis d’au­jourd’hui, où il y a moins de temps pour s’amé­liorer et plus de risques de bles­sures », a déclaré le coach italien.