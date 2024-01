Nikola Pilic, ancien entraî­neur de Novak Djokovic, a récem­ment répondu aux ques­tions du quoti­dien serbe Večernje novosti.

Et il semble que le Croate n’a pas digéré le fait que Darren Cahill et Simone Vagnozzi, coachs de Jannik Sinner, aient remporté le trophée ATP de meilleur entraî­neur de la saison 2023, au nez et à la barbe de Goran Ivanisevic, coach du numéro 1 mondial.

« Jannik Sinner est un bon joueur, mais il n’a gagné aucun Grand Chelem. Et c’est son entraî­neur, l’Australien Darren Cahill, qui remporte le trophée du meilleur entraî­neur de la saison, pas Goran ? Jusqu’où cela va aller, dites‐moi ? », s’est offusqué Pilic.