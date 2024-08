Jannik Sinner fête aujourd’hui ses 23 ans, et devrait si les condi­tions météo le permettent affronter Jordan Thompson cette nuit pour une place en quart de finale à Cincinnati.

En atten­dant, l’Italien a pu appré­cier les paroles de son ami Jack Draper, inter­viewé par l’ATP, et qui a encensé le numéro un mondial.

La semaine dernière, les deux hommes avaient joué ensemble en double à Montréal. Un très bon souvenir pour Jack Draper.

« C’est un très bon joueur, mais surtout, c’est un être humain incroyable. Il est très sincère, drôle, et c’est la raison pour laquelle nous voulions jouer ensemble. Je pense que nous sommes de bons amis. Nous nous saluons toujours. Nous nous soute­nons toujours, quels que soient les résul­tats. C’est agréable d’avoir cette cama­ra­derie et tout ça, même si j’es­père que nous serons de proches rivaux. C’est quel­qu’un pour qui j’ai un immense respect et je pense qu’il réussit incroya­ble­ment bien dans ce sport. Il fait partie de ces gars qui nous montrent la voie. Jouer avec lui a donc été un véri­table honneur. »