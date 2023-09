Lors de son inter­view accordée au média espa­gnol AS, Rafael Nadal n’a pas seule­ment évoqué l’in­cer­ti­tude autour de son retour, prévu pour le début de saison 2024. Il s’est égale­ment exprimé sur le record de Novak Djokovic en Grand Chelem ou encore sur la saison de son compa­triote, Carlos Alcaraz, et notam­ment son sacre à Wimbledon.

« Je ne pense pas que ce que Carlos peut faire soit surpre­nant. Il était numéro un mondial jusqu’à récem­ment. Et bien qu’il soit très jeune, à l’heure actuelle, le seul rival que je vois pour lui est Djokovic. Il est un cran au‐dessus des autres. Mon senti­ment, en dehors du circuit, est que lors­qu’il joue, les matchs dépendent géné­ra­le­ment de lui 90 % du temps. En ce sens, je ne pense pas être surpris par ce qui s’est passé à Wimbledon, et cela ne me surprend pas, cela signifie à quel point Carlos est bon et, dans ce cas, tout ce qui concerne le niveau auquel il se trouve. La réalité est que c’est une nouvelle fantas­tique pour le sport et le tennis d’avoir quel­qu’un comme lui, qui fait ce qu’il fait et, en plus, avec autant de temps devant lui. »