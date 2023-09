Après avoir dévoilé la chose la plus importe qu’il avait apprise chez Roger Federer, Novak Djokovic a fait la même chose concer­nant celui qu’il désigne volon­tiers comme le plus grand rival de sa carrière, à savoir Rafael Nadal. Un sacré hommage de la part du joueur serbe.

« Ce que j’ai le plus appris chez Rafael Nadal, c’est cet esprit de « ne jamais mourir, ne jamais aban­donner ». C’est sans doute le plus grand courage que nous ayons vu de la part d’un joueur. Il fait preuve d’une téna­cité et d’une comba­ti­vité incroyables sur le terrain et dans le vestiaire. Ce niveau de téna­cité vous inti­mide. C’est ce que l’on ressent quand on joue contre lui. C’est comme si vous entriez dans une corrida. »