Revenant sur le finale du Masters de Turin entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs a estimé que le niveau de jeu atteint par les deux meilleurs joueurs du monde dépassait tout ce qu’on avait vu auparavant, même les plius belles joutes entre Roger Federer et Rafael Nadal.
« Ce fut un match fabuleux pendant environ un set, et plutôt bon pendant deux sets. Mais le niveau de tennis pratiqué par ces joueurs aujourd’hui est d’un tout autre niveau. Quelqu’un a posté les temps forts de la finale de l’Open d’Australie 2017, où Federer battait Rafa, et aujourd’hui, on dirait qu’ils jouent au ralenti. Le tennis s’est tellement optimisé en moins de 10 ans. Sinner était tout simplement meilleur dans les moments importants. Carlos a raté quelques volées qu’il réussit normalement. Même s’il est un excellent volleyeur, il peut encore s’améliorer. »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 16:15