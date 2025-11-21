Revenant sur le finale du Masters de Turin entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs a estimé que le niveau de jeu atteint par les deux meilleurs joueurs du monde dépas­sait tout ce qu’on avait vu aupa­ra­vant, même les plius belles joutes entre Roger Federer et Rafael Nadal.

« Ce fut un match fabu­leux pendant environ un set, et plutôt bon pendant deux sets. Mais le niveau de tennis pratiqué par ces joueurs aujourd’hui est d’un tout autre niveau. Quelqu’un a posté les temps forts de la finale de l’Open d’Australie 2017, où Federer battait Rafa, et aujourd’hui, on dirait qu’ils jouent au ralenti. Le tennis s’est telle­ment opti­misé en moins de 10 ans. Sinner était tout simple­ment meilleur dans les moments impor­tants. Carlos a raté quelques volées qu’il réussit norma­le­ment. Même s’il est un excellent volleyeur, il peut encore s’améliorer. »