Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs analyse la défaite de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Shanghai.

« Novak fait quelques erreurs, alors qu’il n’en faisait pas avant. Quand il était au top, il ne donnait jamais rien gratui­te­ment, jamais. Aujourd’hui, il commet quelques petites erreurs de temps en temps et c’est une ques­tion de confiance. Il n’a atteint que trois finales cette année, ce qui est incroyable, et il n’a gagné qu’un seul tournoi cette année », a souligné l’ex‐coach de Serena Williams dans des propos rapportés par « The Tennis Gazette ».