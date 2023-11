Invité du dernier épisode du « Match Point Canada podcast », l’ancien forma­teur et entraî­neur des soeurs Williams, Rick Macci, a réagi au 7e sacre au Masters de Novak Djokovic, qui détient à 36 ans la plupart des grands records du tennis.

« Quelle est sa moti­va­tion ? C’est simple : J’aime la compé­ti­tion et c’est l’ob­jectif de tout sportif : devenir le meilleur compé­ti­teur possible. Lorsque vous avez autant de succès et que vous voulez encore vous battre, il ne s’agit pas d’autre chose que de ce qu’il attend de lui‐même. Il sait que son adver­saire le plus coriace est toujours celui qui se trouve dans le miroir. C’est toujours lui‐même », a déclaré le célèbre coach améri­cain dans des propos rapportés par Sportskeeda.