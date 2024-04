Célèbre pour avoir entraîné plusieurs numéros 1 mondiaux dont Serena et Venus Williams, Rick Macci s’est exprimé chez nos confrères de Sportskeeda sur la situa­tion de Novak Djokovic qui s’est récem­ment séparé de son coach depuis 2019, Goran Ivanisevic.

Et d’après le mythique coach améri­cain, à ce stade de la carrière du Serbe, un chan­ge­ment d’en­traî­neur ne doit pas être pris comme une donnée fondamentale.

« Mais pour l’ins­tant, je ne pense pas qu’un entraî­neur puisse faire une grande diffé­rence. C’est comme quand Serena (Williams) avait déjà 12 titres du Grand Chelem en poche et qu’elle a commencé à être entraînée. Je pense que cela peut vous aider sur le plan de la moti­va­tion et de la stra­tégie, mais il est en troi­sième base et il se dirige vers le marbre (analogie avec le base­ball, ndlr). Je ne pense pas qu’un entraî­neur puisse faire une telle diffé­rence. C’est lui (Djokovic) qui appuie sur la gâchette. Donc, cela dépend vrai­ment de lui et s’il reste en bonne santé, je pense il peut gagner encore une poignée de tour­nois du Grand Chelem. »