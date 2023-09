Roger Federer est une légende du tennis et qui dit légende dit fan club ! En effet, le Suisse possède une grande commu­nauté de fan qui s’est formé autour de lui. Le fan club offi­ciel « Fan4Roger » orga­nise régu­liè­re­ment des acti­vités, et lorsque c’est possible avec Federer !

C’est le cas de ces derniers jours, le fan club de Federer a été accueilli pour une journée sur le lac de Lucerne, en Suisse, sur un bateau loué par la légende. Une belle journée que Roger a voulu partager sur son compte Instagram.

« Reconnaissant pour toujours pour le légen­daire fan club de RF. Ce fut un honneur d’ac­cueillir une journée de fans sur le lac de Lucerne après tant de bons souve­nirs au fil des années. J’ai hâte de revoir tout le monde bientôt ! »