Cinq jours après le sacre de Novak Djokovic à l’US Open où il a décroché un 24e titre du Grand Chelem, les super­la­tifs manquent pour décrire l’ap­pétit vorace du joueur serbe qui ne semble vouloir repousser au maximum les limites de son sport.

Celui qui résume le mieux son carac­tère de cham­pion n’est autre que son entraî­neur depuis 2019, Goran Ivanisevic.

« Si Novak remporte un 25e Grand Chelem, il se dira : ‘Si j’en ai gagné 25, pour­quoi pas 26 ?’ Il en veut toujours plus. Il prend soin de son corps, il prend soin de tout, chaque détail doit être parfait. Il n’est jamais heureux sur le court, je ne sais pas si c’est bon ou mauvais, mais ce n’est pas bon pour nous (rires). En général, c’est ce qui le motive et il en veut toujours plus. C’est pour­quoi il veut que tout soit parfait sur le court, à l’en­traî­ne­ment, et c’est pour­quoi il a des résul­tats incroyables. »