Dans l’in­ter­view inversée proposée par nos confrères du Matin, Marc Rosset donne fina­le­ment beau­coup d’in­for­ma­tions dans les ques­tions qu’il pose à notre confrère qui arrête sa carrière de journaliste.

L’ancien joueur suisse s’in­ter­roge notam­ment sur la géné­ra­tion repré­sentée par Carlos Alcaraz et Holger Rune, tous deux nés en 2003.

« Penses‐tu que le jeu d’Alcaraz et de Rune incarne une nouvelle norme ? Parce que je n’ai pas le souvenir, même à la grande époque d’Agassi ou Courier, de voir des joueurs qui avaient supprimé à ce point les coups d’attente, les coups de construc­tion », s’in­ter­roge le Suisse.

Si pour Holger on ne peut le contre­dire, pour Alcaraz c’est plus diffi­cile de le mettre dans cette case tant l’Espagnol fait souvent preuve de créa­ti­vité et utilise des vrais chan­ge­ments de rythme même si la base de son jeu est celle de la puissance.