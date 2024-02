Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Rotterdam où il s’est imposé face à Zizou Bergs pour son entrée en lice ce mardi, Andrey Rublev a donné une inter­view à nos confrères italiens d’Ubitennis dans laquelle il est notam­ment revenu sur sa défaite sèche face à Jannik Sinner en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Le Russe, toujours aussi franc et honnête, en a profité pour révéler une drôle de confes­sion concer­nant l’issue de la demi‐finale tant attendue entre l’Italien et Novak Djokovic.

« Je n’ai pas été surpris par son niveau, je m’at­ten­dais à ce qu’il me batte, son niveau de jeu actuel est impres­sion­nant. Je ne m’at­ten­dais peut‐être pas à ce qu’il me batte si faci­le­ment, en trois sets seule­ment. Après ma défaite face à lui en Australie, j’ai eu peur que Djokovic le batte en trois sets car je me disais : ‘Si Novak bat Jannik en trois sets, à quel point dois‐je encore travailler, moi qui ai perdu contre Jannik en trois sets ? À quel point suis‐je loin de leur niveau ?’ Ensuite, le fait que Sinner ait égale­ment battu Djokovic m’a fait comprendre que je devais conti­nuer à travailler. »