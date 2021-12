Andrey Rublev est en finale à Abdhu Dabi. Il a récem­ment donné une inter­view à Arab News, et le sujet central fut son émoti­vité, son inca­pa­cité de temps en temps à maitriser ses émotions.

Un phéno­mène qu’il ne renie pas et qu’il veut améliorer car c’est une des clés de la réus­site pour atteindre le très haut‐niveau.

« Vous avez toujours besoin de temps pour contrôler vos émotions, c’est quelque chose qui fait partie du processus. Ce qui m’ar­rive, c’est que je suis capable de contrôler mes émotions cinq matchs d’af­filée, mais dans les deux ou trois qui suivent je peux retomber dans mes travers. Il reste que je progresse de plus en plus sur ce sujet et cette année j’ai été encore plus stable que lors de la précé­dente. Après, si on me compare avec les meilleurs joueurs, c’est clair que ce n’est pas suffi­sant, et c’est pour­quoi je dis toujours que je dois encore m’amé­liorer dans ce domaine »