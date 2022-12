Invité à s’ex­primer sur sa rela­tion parfois très houleuse avec Nick Kyrgios, lors de la confé­rence de presse de l’équipe norvé­gienne pour la United Cup, Casper Ruud a déclaré que le temps n’était plus aux querelles même si les deux hommes ne parti­ront pas en vacances ensemble.

« Vous savez, je n’ai pas reçu de carte de Noël de sa part et il n’en a pas reçu de la mienne. Mais si nous nous voyons, nous pouvons nous dire bonjour et il n’y a pas de rancune. Nick est un joueur telle­ment talen­tueux, et il peut battre n’im­porte qui. Je veux dire, vous ne voulez pas avoir une querelle contre lui parce qu’il voudra proba­ble­ment s’en servir à chaque fois que vous l’af­fronter. Il n’y a vrai­ment rien qui se passe. Ce qui s’est passé à Rome il y a plusieurs années est arrivé, et il a pris le dessus sur moi la dernière fois à Indian Wells. Il est venu me voir à la Laver Cup l’année dernière à Boston et m’a féli­cité après ma victoire, m’a dit que je me débrouillais bien, etc. Il a donc été positif et m’a encou­ragé depuis environ un an. »