Le géant Américain a mis un terme à sa carrière après sa défaite au premier tour face au Biélorusse Ilya Ivashka (6−4, 4–6, 6–7, 3–6).

« Mon corps ressent l’usure, j’ai deux enfants et je veux me concen­trer sur d’autres choses. Je pense qu’il est temps de cher­cher de nouveaux défis. C’était génial de jouer sur la même scène que Djokovic, Nadal et Federer » et de les affronter sur de grands courts sont des expé­riences que je n’ou­blierai jamais » a déclaré Sam Querrey au micro de l’ATP Tour.

C’est un grand nom du tennis US de ses dernières années qui raccroche la raquette, lauréat de dix titres sur vingt finales dont deux ATP 500 sur le circuit.

L’Américain a atteint son meilleur clas­se­ment en 2018, il était 11ème. Son plus grand fait d’arme, restera une demi‐finale à Wimbledon 2017 après avoir dominé Andy Murray chez lui, à l’époque numéro 1 mondial.

Sam Querrey n’a pas à rougir lorsqu’il parle du Big 3, car il aura battu Novak Djokovic à deux reprises notam­ment à Wimbledon en 2016 et Rafael Nadal une fois égale­ment. Son seul regret est peut‐être de n’avoir jamais pu dominer un certain…Roger Federer.