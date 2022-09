Serena Williams tout juste retraitée, a rendu hommage à Roger Federer qui a annoncé sa déci­sion de se retirer du circuit. L’Américaine confie qu’elle a été inspirée tout au long de sa carrière par l’aura du Bâlois.

« Nos chemins ont toujours été si simi­laires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes – dont moi – et je ne l’ou­blie­rais jamais. Je voulais trouver la façon parfaite de te dire cela, car toi tu as si élégam­ment mis fin à la partie cela a a été parfai­te­ment fait, tout comme ta carrière. Je t’ap­plaudis et je me réjouis de tout ce que tu feras à l’avenir. Bienvenue dans le club des retraités » à déclarée la lauréate de vingt‐trois titres du Grand Chelem.

Serena Williams a rendu un hommage émou­vant au Suisse en souli­gnant son élégance et sa classe inégalée.