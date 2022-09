À l’heure où le Suisse a annoncé la fin de sa carrière, un débat va animer la toile : Quel est le plus beau point de sa riche carrière ?

Malgré de nombreux « high­lights », il y en a deux qui nous ont parti­cu­liè­re­ment marqués. D’un coté Roland Garros en 2009, et huit ans plus tard en Australie en 2017.

Ce jour là, à Roland Garros, Roger Federer affronte Tommy Haas. Il est mené deux sets à zéro 4⁄ 3 et balle de 5⁄ 3 pour l’Allemand, ce point certes pas très impres­sion­nant est d’une impor­tance capi­tale. Nadal avait perdu la veille et le Suisse avait le tableau ouvert. Il s’en sortira fina­le­ment pour remporter le seul Roland Garros de sa carrière en battant Soderling en finale lors d’un dimanche pluvieux.

Most impor­tant point in Federer’s career. pic.twitter.com/gjOuvg2oyv — Reservoir Duck (@DuckDaBlackSwan) September 15, 2022

Si le point face à Haas est « symbo­lique », le point « ultime » pour tous les fans de tennis est surement celui de l’Open d’Australie face à Nadal. Tous les passionnés ont du le voir au moins une dizaine de fois.

Après 3h37 minutes il y a 4⁄ 3 pour le Bâlois, égalité dans le cinquième set et la suite c’est…

…une quaran­taine de frappe plus tard, il remporte ce point mythique et mènera 5⁄ 3 pour remporter l’Australian Open après dix mois de bles­sure et en jouant sûre­ment l’un des tennis les plus impres­sion­nants de sa carrière.

Roger Federer you will always be famous.pic.twitter.com/z9cB80S71p — Marty (@Svitoflopina) September 15, 2022

Alors, à vous de juger : Quel est le point à retenir s’il ne fallait en garder qu’un dans la carrière de Roger Federer ?