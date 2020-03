Alors que Bernard Tomic avait annoncé qu’il avait tous les symptômes du COVID-19 et qu’il avait pris la décision de se mettre en quarantaine, Thiago Seyboth Wild a annoncé sur Twitter qu’il avait été diagnostiqué positif au nouveau coronavirus. « Je me suis isolé pendant une semaine, j’ai suivi les conseils des médecins, a confié le Brésilien. Je veux juste rappeler à tout le monde de prendre soin de vous et vos proches, de rester à la maison et de nous aider à ne pas propager cette maladie. »

En février, le Brésilien était devenu le premier joueur né dans les années 2000 à remporter un titre ATP du côté de Santiago au Chili en battant le Norvégien Casper Ruud en finale.