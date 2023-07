Qualifié pour le 3e tour de Wimbledon où il va affronter le Russe Roman Safiullin (92e) ce dimanche, Denis Shapovalov, inter­rogé par nos confrères québé­cois du Journal de Québec à propos de la série Netflix sur les coulisses du circuit profes­sionnel, Break Point, a déclaré ne pas être intéressé.

« On ne me l’a pas proposé, mais je ne serais pas partant. Je préfère garder ma vie privée. C’est amusant à regarder mais être suivi par des caméras et des micros partout où je vais, ce n’est pas ma tasse de thé. »

une décla­ra­tion qui a le mérite d’être claire.