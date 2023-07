De passage sur le plateau de Tennis Channel samedi après sa victoire contre Marta Kostyuk au troi­sième tour de Wimbledon (6−4, 6–1), Madison Keys, en couple avec Bjorn Fratangelo (592e mondial, ex‐99e), a comparé sa rela­tion avec celle de Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa, parti­cu­liè­re­ment actifs sur les réseaux sociaux.

« Je pense que leur contenu est bien plus orga­nisé que celui de Bjorn et moi. Honnêtement, je suis un peu jalouse. Bjorn et moi n’avons prati­que­ment pas de photos ensemble et il semble que ce ne soit pas un problème pour eux, ce qui est génial. Je suis sûre que nous allons conti­nuer de les voir beau­coup sur les réseaux. Bjorn et moi sommes si discrets que les gens nous demandent constam­ment si nous sommes toujours ensemble », a déclaré la 18e joueuse mondiale.