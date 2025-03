Ben Shelton est un joueur qui a un vrai carac­tère sur le court. Mais même s’il est très expressif sur le terrain, il a rare­ment évoqué sa vie person­nelle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de ses diffé­rentes prises de paroles.

Sa publi­ca­tion postée derniè­re­ment sur Instagram où il présente sa petite amie est donc une nouveauté d’au­tant que sa chérie est elle aussi une cham­pionne : Trinity Rodman, qui est tout simple­ment la fille de l’an­cien joueur de basket des Chicago Bulls, Denis Rodman.

Ben Shelton and USWNT soccer star Trinity Rodman 👀💕



The comments filled with tennis players 😂 pic.twitter.com/1CfZlRsy1T