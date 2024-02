S’il a réalisé son plus grand rêve en rempor­tant son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie, Jannik Sinner n’a rien perdu de sa moti­va­tion. Bien au contraire.

« La meilleure chose que je puisse faire, c’est de m’entraîner à nouveau avec achar­ne­ment Quand les choses vont bien, on en veut toujours plus. Mon objectif a toujours été de remporter un Grand Chelem, et main­te­nant que j’y suis parvenu, je veux à nouveau ressentir ce que l’on ressent quand on y parvient », a déclaré le 4e mondial face à la presse italienne.