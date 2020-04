Jannik Sinner constitue l’une des promesses du tennis mondial. A 18 ans, le Transalpin occupe déjà le 73e rang mondial. Dans les colonnes d’UbiTennis, il s’est confié sur ses rêves dont un bien précis : « J’ai 18 ans. Je veux jouer. Plus je joue et plus j’aime ça. J’aimerais gagner l’US Open. Mon plus grand rêve est de battre Roger Federer à Wimbledon. J’espère qu’il jouera encore un an, c’est pourquoi notre match sur le Centre Court est reporté à 2021. Je suis également inspiré par Rafael Nadal. Je me suis entraîné avec lui à Melbourne et j’aimerais avoir sa personnalité. L’objectif le plus est de jouer à son niveau et atteindre sa régularité. Mon entraîneur, Riccardo (Piatti), sait que je suis ambitieux mais il me demande d’être patient. Alors je vais l’être. »