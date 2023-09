Stefanos Tsitsiâs, qui n’a pas tout à fait la tête 100% tournée vers le tennis, a donné une grande inter­view à un media grec dans laquelle il revient sur sa carrière mais aussi sur le débat du GOAT.

S’il accepte de dési­gner Novak Djokovic, il pense tout de même qu’en terme d’im­pact, personne ne fera mieux que Roger Federer.

« Si le critère est de savoir qui a le plus inspiré le monde et qui a eu le plus grand impact, c’est certai­ne­ment Federer, et de loin. La finesse et la beauté qu’il a appor­tées au tennis, la magie qu’il a exercée sur le court, je pense que personne d’autre ne pourra l’égaler. »