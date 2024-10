Alors qu’il s’ap­prête à mettre un terme à sa carrière la semaine prochaine lors de l’ATP 500 de Vienne, Dominic Thiem a accordé une inter­view à Tennis Majors dans laquelle il partage un avis tranché sur l’après‐Big 3.

« Je pense que ce n’était pas plus facile avant, et ça ne l’a pas été après. Beaucoup de gens disaient : ‘une fois que Federer, Nadal et Djokovic seront partis, ce sera beau­coup plus facile pour tous les joueurs de ma géné­ra­tion, Daniil, Sasha, Stefanos et tous ces joueurs.’ Et ensuite, que se passe‐t‐il ? Carlos est arrivé, puis Jannik. Et main­te­nant, vous vous retrouvez dans une situa­tion simi­laire si vous voulez gagner un gros titre. Vous devez les battre tous les deux. Ils ont remporté les quatre Grands Chelems en 2024. Donc, la situa­tion n’a pas vrai­ment changé. Je pense que ce sera la même chose dans, je ne sais pas, 15 ans ou quelque chose comme ça. Les gens diront : « OK, main­te­nant, si Carlos et Jannik s’ar­rêtent, ce sera plus facile pour les autres’. Mais encore une fois, de nouveaux gars vont arriver. Ça a toujours été comme ça dans l’his­toire du tennis. Je pense que ça le sera toujours. »