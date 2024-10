Lors d’une inter­view accordée à Talking Tennis, Patrick Mouratoglou a répondu à la ques­tion suivante : parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, quel joueur aurait‐il le plus aimé entraîner ?

« D’abord parce qu’il joue­rait plus long­temps. Son corps était en meilleur santé que celui des deux autres. Je pense que sa moti­va­tion à devenir le plus grand était énorme et si vous regardez le nombre de tour­nois du Grand Chelem qu’il gagnait, je me suis dit qu’à un moment donné, il allait devenir le plus grand et il l’a fait », a expliqué le coach fran­çais dans des propos rapportés par The Sport Rush.