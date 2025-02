Comme dans tous les sports, le tennis est sans cesse en pleine remise en ques­tion, et certaines règles ne font vrai­ment pas l’una­ni­mité. Mais au final, il n’y a que très peu de chan­ge­ments majeurs.

Pour Tim Henman, une règle doit abso­lu­ment dispa­raître : les services let. Selon lui, cela n’a plus aucun intérêt, comme le rapporte le média talkSport.

« Personnellement, si je ne pouvais changer qu’une seule règle, je me débar­ras­se­rais du service let. Vous pouvez toucher la bande filet à chaque autre coup que vous frappez, donc je pense que le let ajoute très peu de valeur. Pour s’en débar­rasser, ce serait très simple à faire. Cela deman­de­rait un peu d’adap­ta­tion aux joueurs, je suis sûr qu’ils rate­raient beau­coup de retours au début, mais c’est cette règle que je choi­si­rais quand même. »