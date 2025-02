Désormais remis de sa déchi­rure aux ischio‐jambiers, Novak Djokovic recom­mence douce­ment mais sûre­ment à s’en­traîner, et sera bien présent à Doha, comme l’avait annoncé le média Sportal.

Mais il semble même que cela soit plus promet­teur que prévu, puisque ce même média a récem­ment expliqué que la légende Serbe irait à Doha dès la semaine prochaine, afin de se préparer au mieux aux condi­tions sur place.

🚨 GOOD NEWS : Novak Djokovic will travel to Doha next week to begin trai­ning, and looks very likely to parti­ci­pate in the tour­na­ment 🇶🇦



🗣️ https://t.co/egj9ziW3ql

📸 Cameron Spencer pic.twitter.com/QAuCoSVUiD