Après avoir remporté un tournoi ITF à Cancun sans concéder un seul set, Bernard Tomic a fait passer un message fort. A 29 ans, le quart de fina­liste de Wimbledon 2011 n’a pas dit son dernier mot.

« Un mauvais chapitre ne signifie pas que votre histoire est terminée. J’ai eu beau­coup de haine dans ma vie. Mais je ne peux pas aban­donner. Vous pensez que je ne vois pas les commen­taires haineux ? Ça fait mal. Dans le passé, j’avais l’ha­bi­tude de les laisser m’at­teindre et de réagir par stupi­dité. Mais main­te­nant, je m’en sers comme carbu­rant. Je suis de retour. J’ai faim, et je suis prêt. Personne ne peut m’ar­rêter main­te­nant, sauf moi. Je m’en­traîne, je trans­pire, je pousse, je suis gonflé à bloc. Tout ce qu’il faut pour revenir au sommet. Le travail acharné paie. J’ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans ce sport. Je suis déjà revenu aupa­ra­vant. Il est temps de remettre les pendules à l’heure », a lâché l’Australien, 801e mondial actuellement.

Pour rappel, Tomic assu­rait en janvier dernier être certain de gagner Wimbledon avant de prendre sa retraite. Une décla­ra­tion osée mais assumée.