Alors que beau­coup de joueurs et d’ob­ser­va­teurs ont exprimé leur éton­ne­ment après l’an­nonce de l’ac­cord entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois mois pour ce dernier, l’oncle de Rafa, Toni Nadal, a pris la défense du numéro 1 mondial.

« Je l’ai dit à maintes reprises et je l’ai expliqué, je suis contre cette suspen­sion. Je connais person­nel­le­ment Sinner et il n’avait pas d’in­ten­tion de commettre un délit. On ne peut pas traiter une personne comme ça à cause d’une erreur qui s’est produite par hasard. On ne peut pas avoir une telle volonté de contrôler et de punir. Il faut punir ceux qui font inten­tion­nel­le­ment les choses mal et pour leur profit personnel. Et je sais que ce n’est pas le cas de Sinner. Je sais qu’il n’a tiré aucun profit de ce qu’ils ont trouvé. Alors pour­quoi voulez‐vous sanc­tionner ? », a lâché l’en­traî­neur espa­gnol dans des propos relayés par Marca.

🇪🇸🎾 Toni Nadal is against Jannik Sinner’s 3‑month ban :



“I am against the sanc­tion.



I know Sinner perso­nally and he had no will to commit a crime and you can’t treat a person like that for a mistake produced by chance.



One has to punish the people who inten­tio­nally does… pic.twitter.com/H2sZR2cFQf