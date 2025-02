Alors que Roland‐Garros, par la voix du président de Fédération Française de Tennis, a récem­ment fait comprendre qu’un immense hommage allait être orga­nisé en l’hon­neur de Rafael Nadal lors de la prochaine édition du Grand Chelem pari­sien, Toni Nadal, inter­rogé par Marca, a fait part de son enthousiasme.

« L’hommage de Roland Garros nous rend très heureux en tant que famille. Rafael est très heureux d’avoir cette atten­tion pour lui. Je sais qu’ils le préparent depuis long­temps et je pense que ce sera un grand hommage. Pour Rafael, rece­voir un hommage en France et dans l’en­droit où il a connu le plus de succès spor­tifs est très satis­fai­sant. Je ne sais pas s’il y aura d’autres hommages, mais celui‐ci est très impor­tant pour lui. »