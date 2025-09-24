Le lanceur d’alerte argentin a récem­ment expliqué sa problé­ma­tique et elle est surtout économique.£

« À mon âge, j’au­rais besoin d’un kiné tous les jours. Mais je ne peux pas. C’est un inves­tis­se­ment que je ne peux pas me permettre. Nous essayons de loger en chambre double pour écono­miser. Quant au circuit Challenger, le niveau est très élevé, dès les quali­fi­ca­tions. Les jeunes joueurs produisent un tennis moderne et n’ont peur de rien. Il faut donc être très bien préparé physi­que­ment. On joue beau­coup, sans inter­rup­tion, pour accu­muler des résul­tats, mais on peine à grimper au clas­se­ment. On pour­rait me demander : « Mais qui te pousse à le faire ? » La réponse est simple : la passion pour ce sport et le soutien de ceux qui croient en moi et m’en­cou­ragent au quotidien »