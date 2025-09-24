Le lanceur d’alerte argentin a récemment expliqué sa problématique et elle est surtout économique.£
« À mon âge, j’aurais besoin d’un kiné tous les jours. Mais je ne peux pas. C’est un investissement que je ne peux pas me permettre. Nous essayons de loger en chambre double pour économiser. Quant au circuit Challenger, le niveau est très élevé, dès les qualifications. Les jeunes joueurs produisent un tennis moderne et n’ont peur de rien. Il faut donc être très bien préparé physiquement. On joue beaucoup, sans interruption, pour accumuler des résultats, mais on peine à grimper au classement. On pourrait me demander : « Mais qui te pousse à le faire ? » La réponse est simple : la passion pour ce sport et le soutien de ceux qui croient en moi et m’encouragent au quotidien »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 12:32