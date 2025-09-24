De passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, Roger Federer a évoqué sa discré­tion tout au long de sa carrière au sujet de ses bles­sures. Au contraire de son ancien rival, Rafael Nadal.

« J’ai toujours été le genre de joueur ou de personne qui ne voulait pas que mon adver­saire, le monde ou la presse soient au courant de chaque étape de mes bles­sures, mais aussi pour me protéger dans une certaine mesure afin que mon adver­saire ne sache pas que j’avais un genou blessé, vrai­ment blessé, et qu’il ne me fasse pas courir de partout. D’un autre côté, Rafa était très honnête au sujet de ses problèmes et je me disais : ‘Pourquoi dit‐il tout cela ?’ », a raconté le Suisse dans des propos relayés par Sportskeeda.