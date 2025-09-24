De passage dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, Roger Federer a évoqué sa discrétion tout au long de sa carrière au sujet de ses blessures. Au contraire de son ancien rival, Rafael Nadal.
« J’ai toujours été le genre de joueur ou de personne qui ne voulait pas que mon adversaire, le monde ou la presse soient au courant de chaque étape de mes blessures, mais aussi pour me protéger dans une certaine mesure afin que mon adversaire ne sache pas que j’avais un genou blessé, vraiment blessé, et qu’il ne me fasse pas courir de partout. D’un autre côté, Rafa était très honnête au sujet de ses problèmes et je me disais : ‘Pourquoi dit‐il tout cela ?’ », a raconté le Suisse dans des propos relayés par Sportskeeda.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 13:26