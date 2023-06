Après sa victoire compli­quée contre Barrère hier, le Grec a pu s’ex­primer au micro de Eurosport sur la rela­tion spéciale qu’il entre­tient avec son coaching staff et donc notam­ment son père, qui le suit depuis son plus jeune âge.

Pour lui, le soutien paternel et ce que cela apporte dans son quoti­dien possèdent une valeur bien plus impor­tante que tout autre type d’en­trai­ne­ment, un lien dont Tsitsipas ne pour­rait pas se passer.

« Il n’y a pas de meilleure équipe à mon avis que mon père. Je peux sembler égoïste en disant cela, mais il était là, il a quitté son travail pour moi quand j’avais 12 ans, il s’est déve­loppé chaque jour, je suis extrê­me­ment heureux de le voir essayer d’ap­prendre autant qu’il le peut, que ce soit en ligne , ou dans des livres, ou quoi que ce soit. Le fait qu’il soit humble et accepte qu’il n’est pas parfait, tout comme moi, me rapproche de lui. Ce n’est pas un entraî­neur au hasard, ce n’est pas quel­qu’un qui a pris une raquette un jour et a décidé qu’il était entraî­neur. Il a des connais­sances, il a travaillé avec des profes­sion­nels avant moi. Il sait ce qu’il fait et il appar­tient là‐bas, il appar­tient à côté de moi. »