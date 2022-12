Au cours d’une inter­view accordée à Red Bull, Stefanos Tsitsipas a fait quelques révé­la­tions sur sa grosse victoire en cinq sets contre Rafael Nadal en quarts de finale de l’Open d’Australie 2021 (3−6, 2–6, 7–6, 6–4, 7–5).

« Après avoir été mené de deux sets, j’ai compris ce que je faisais mal. Je me souviens avoir conclu un accord avec moi‐même en me disant : « OK, tu vas devenir patient. Tu vas attendre. Tu vas passer chaque minute sur le court à appré­cier le jeu et à en faire un jeu amusant.’ Cela s’est avéré être l’une des meilleures remon­tées de ma carrière jusqu’à présent. Comment puis‐je le décrire ? J’avais l’im­pres­sion d’être dans une cage et que quel­qu’un avait décidé de la déver­rouiller. Je me suis soudain senti libre », s’est souvenu le Grec.