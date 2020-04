Jo-Wilfried Tsonga a participé à un Facebook Live de France Olympique animé par Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë et président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un échange où le Manceau s’est confié sur sa fin de carrière qui approche : « J’ai l’impression d’arriver à l’un des moments les plus importants de ma carrière, c’est à dire comment je vais terminer ma carrière. Je vais avoir 35 ans dans quelques jours (le 17 avril) et mon corps commence à me fait sentir qu’il ne faut que ça dure très longtemps non plus (sourire). J’ai envie d’être au top une dernière fois pour partir la tête haute, pour garder un bon souvenir de ce que j’ai fait et non pas en étant diminué ou par la petite porte. J’aimerais bien avoir une petite lueur de ce que j’ai été capable de faire dans ma carrière dans les derniers moments. »

D’abord perturbé par une blessure au genou, le Tricolore avait été embêté par de vives douleurs dans le bas du dos lors du dernier Open d’Australie. Alors, il se fixe un dernier objectif : « Aujourd’hui, mon seul objectif est retourner sur le court en prenant du plaisir, retrouver le maximum de mes capacités. J’aimerais regagner un tournoi et essayer de retrouver le top 20. Ce serait quelque chose de significatif. »