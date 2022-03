Novak Djokovic puis Marian Vajda se sont exprimés suite à l’an­nonce de leur sépa­ra­tion mardi. Sans donner d’ex­pli­ca­tion, ils ont préféré se remer­cier et se témoi­gner toute leur affec­tion. Après Nole, c’est au tour de l’en­traî­neur slovaque de témoigner.

« Pendant mon temps avec Novak, j’ai eu la chance de le voir se trans­former pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. Je suis très fier du temps que nous avons passé ensemble et je suis très recon­nais­sant pour le succès que nous avons connu ensemble. Je reste son plus grand soutien sur le court et en dehors, et je me réjouis de relever de nouveaux défis », a assuré Marian Vajda, qui colla­bo­rait avec Djokovic depuis 2006 si l’on excepte une pause de 2017 à 2018.