Stan Wawrinka est vrai­ment remonter contre les tour­nois du Grand Chelem et leur propo­si­tion de créer un circuit dit « premium » alors qu’une lutte semble se dessiner avec l’ATP, soutenue par l’Arabie Saoudite. D’ailleurs, le Suisse s’est montré dithy­ram­bique concer­nant la nouvelle influence de ce pays.

Ce n’est en revanche pas le cas pour les Grands Chelems et son porte‐voix, Craig Tiley, patron de l’Open d’Australie.

« Oui, mais le concret de leurs propo­si­tions, c’est d’avoir encore plus de pouvoir, de faire dispa­raître l’ATP et la WTA, de garder les Masters 1000 et de tuer les 500 et les 250. Genre : « On veut juste ce qui rapporte de l’argent et ne pas reverser. » Mais pour­quoi personne ne dit : « Vous êtes fous ! » ? Dans ce projet, rien n’est bien pour personne, à part pour eux. Pour moi, il est hallucinant. »