Todd Woodbridge, ancien numéro 1 mondial de double, est un observateur avisé du circuit. Pour Sports Sunday, l’Australien a été interrogé sur la gestion de l’Adria Tour et les conséquences sur la réputation de Novak Djokovic. Le natif de Sydney est inquiet pour le Serbe : « Il a beaucoup à faire pour redorer sa réputation. Il est le président du conseil des joueurs à l’ATP. De nombreux médias du monde entier lui ont reproché la façon tout ça a été mis en place. Cela a été terrible pour notre sport. C’est le leader des joueurs et Novak n’a pas donné le bon exemple. Il va devoir faire beaucoup pour s’en remettre. Beaucoup de joueurs ont demandé sa démission (de la présidence du conseil des joueurs), nous allons attendre et voir ce qui se passe. »

La pression semble forte sur l’actuel numéro 1 mondial dont les quatre cas positifs au Covid-19 chez les joueurs lors de l’Adria Tour ont plus que terni son image puisqu’aucune précaution sanitaire avait été prise. La question est désormais de savoir si le Djoker va résister à cette crise pour conserver sa place de président du conseil des joueurs.